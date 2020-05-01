Врач рассказала, какие продукты следует исключить при эпидемии COVID-19

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева посоветовала отказаться во время коронавируса от мучных кондитерских изделий, хлеб из муки высшего сорта, чипсов, колбасы, фаст-фуд, сарделек и газированных напитков.

Она отметила, что для повышения иммунитета следует принимать витаминно-минеральные комплексы, сообщает РИА «Новости». При этом потребление соли, сахара и насыщенных жирных кислот лучше сократить.

Врач рекомендует включить в рацион хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки или с добавлением отрубей, крупы, молоко и кисломолочные продукты с пониженным содержанием жира, птицу, мясо, рыбу, растительные масла, яйца и не менее 400 граммов в сутки овощей и фруктов.

По ее словам, для повышения защитных функций организма нужно принимать витаминно-минеральные комплексы, которые содержат витамины D, A, E, C, а также микроэлемены: цинк и селен.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 307 691 человек. Скончались 234 075, при этом 1 039 182 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 106 498 человек, умерли 1 073. При этом 11 619 пациентов вылечились.

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