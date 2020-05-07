Онищенко считает, что коронавирус начал «выдыхаться»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко высказался о карантинных мерах в России.

Онищенко заявил в эфире НСН, что даже в условиях карантина население должно иметь возможность продолжать работать.

«Тем более, что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля мы не видим», — сказал политик.

По словам парламентария, ситуация с коронавирусом в России развивается по собственному сценарию, однако все специалисты стараются держать ориентир на международный опыт. Онищенко считает, что инфекция «делает поправки» на региональные особенности России, в связи с чем число зараженных в каждом субъекте отличается.

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