Под Краснодаром 62 спасателя тушили пожар на молочно-товарной ферме

Под Краснодаром 62 спасателя тушили пожар на молочно-товарной ферме
Огонь тушили более 60 спасателей. Фото: pixabay

В станице Старокорсунская муниципального образования города Краснодар произошло открытое горение на молочно-товарной ферме. На месте работали 62 спасателя.

Все произошло под Краснодаром на ферме. В металлическом ангаре фермы загорелось сено в тюках.

Как сообщили РИА Новости, огонь охватил 860 квадратных метров территории. По предварительной информации обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах спасатели тушили полыхающий Volkswagen. Легковой автомобиль вспыхнул в ночь на шестое мая. В ликвидации пожара участвовали девять сотрудников МЧС.

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Под Краснодаром 62 спасателя тушили пожар на молочно-товарной ферме
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