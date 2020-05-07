Под Краснодаром 62 спасателя тушили пожар на молочно-товарной ферме

В станице Старокорсунская муниципального образования города Краснодар произошло открытое горение на молочно-товарной ферме. На месте работали 62 спасателя.

Все произошло под Краснодаром на ферме. В металлическом ангаре фермы загорелось сено в тюках.

Как сообщили РИА Новости, огонь охватил 860 квадратных метров территории. По предварительной информации обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах спасатели тушили полыхающий Volkswagen. Легковой автомобиль вспыхнул в ночь на шестое мая. В ликвидации пожара участвовали девять сотрудников МЧС.