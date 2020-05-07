В Пулково в четверг отменили более 20 рейсов

В Пулково в четверг отменили более 20 рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице продолжают ежедневно отменять десятки рейсов на фоне угрозы распространения нового вируса Covid-19. Сегодня в небо не поднимутся более 20 самолетов.

Обо всем стало известно в четверг, седьмого мая. Так, был отменен 21 рейс, воздушные судна должны были вылететь из Петербурга. В частности, изменения коснутся рейсов до Тюмени, Нижнего Новгорода, Анапы, Иваново, Москвы, Вологды, Калининграда и других направлений.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пулково, самолеты не выпустят «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Вологодское Авиапредприятие», S7, «Ираэро», а также ряд других авиакомпаний.

Напоминаем, что петербуржцев, приехавших из других стран, обяжут сдавать анализы, а затем отправят на двухнедельный карантин по месту жительства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский аэропорт Пулково может отложить рассмотрение ранее заявленного плана развития аэропорта Пулково.

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