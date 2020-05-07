В Гатчинском районе неизвестный насмерть сбил пешехода и уехал, водителя разыскивают

В Гатчинском районе Ленобласти водитель насмерть сбил молодого пешехода и скрылся с места происшествия. Теперь лихач объявлен в розыск.

Все произошло в четверг утром, седьмого мая, на дороге Рошоля – Черново – Учхоз. Неизвестный наехал на пешехода 1996 года рождения и исчез. Пострадавший погиб на месте.

Как сообщили УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный водитель BMW протаранил четыре иномарки на улице Кораблестроителей. Лихача не остановило даже ограждение на стоянке.