Петербуржцев разозлили подростки, прыгающие по машинам на Пионерской

В Петербурге очевидцы заметили двух девочек, которые решили пробежаться по припаркованным машинам.

Обо всем стало известно сегодня утром, седьмого мая. Кадры с места «забега» опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей произошедшего, неизвестные прыгали по автомобилям на Пионерской улице. Они также уточнили, что в одной из легковушек какая-то деталь сломалась, раздался хруст.

Под постом набралось достаточно гневных комментариев. Пользователи пишут, что поступок юных хулиганок им совсем не по душе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожно-транспортном происшествии на Маршала Говорова. Дорогу не смогли поделить водители двух иномарок. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и спасатели.