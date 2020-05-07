Петербуржцев разозлили подростки, прыгающие по машинам на Пионерской

Петербуржцев разозлили подростки, прыгающие по машинам на Пионерской
Подростки бегали по машинам. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге очевидцы заметили двух девочек, которые решили пробежаться по припаркованным машинам.

Обо всем стало известно сегодня утром, седьмого мая. Кадры с места «забега» опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей произошедшего, неизвестные прыгали по автомобилям на Пионерской улице. Они также уточнили, что в одной из легковушек какая-то деталь сломалась, раздался хруст.

Под постом набралось достаточно гневных комментариев. Пользователи пишут, что поступок юных хулиганок им совсем не по душе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожно-транспортном происшествии на Маршала Говорова. Дорогу не смогли поделить водители двух иномарок. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и спасатели.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб подростки происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы за сутки 736 раз позвонили в «112» с вопросами о ...
В Ленобласти еще 63 человека заразились коронавирусом
В России за сутки 2476 пациентов выздоровели от коронавируса
В Ленобласти между фермерами распределят 87 участков и 24 миллиона
В России от коронавируса за сутки скончались 88 человек
В Петербурге число зараженных коронавирусом выросло до 6190 человек
В России за сутки выявлен 11 231 новый случай заражения коронавирусом
Больше 7 тысяч петербуржцев за сутки проверились на коронавирус