На Маршала Говорова столкнулись Hyundai и Mitsubishi. На месте спасатели и «скорая»

В Кировском районе Северной столицы произошло ДТП с участием двух легковых авто.
Авария случилась сегодня утром, 7 мая, на пересечении улицы Маршала Говорова и улицы Швецова. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Дорогу не смогли поделить водители машин марок Hyundai и Mitsubishi. В результате столкновения первую иномарку вынесло на газон. К месту аварии прибыли пожарная машина и карета скорой помощи.
Информация о возможных пострадавших не сообщается.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленинградской области неизвестный сбил пешехода и уехал. Пострадавший погиб на месте. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.