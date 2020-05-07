На Маршала Говорова столкнулись Hyundai и Mitsubishi. На месте спасатели и «скорая»

На Маршала Говорова столкнулись Hyundai и Mitsubishi. На месте спасатели и &#171;скорая&#187;
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Северной столицы произошло ДТП с участием двух легковых авто.

Авария случилась сегодня утром, 7 мая, на пересечении улицы Маршала Говорова и улицы Швецова. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить водители машин марок Hyundai и Mitsubishi. В результате столкновения первую иномарку вынесло на газон. К месту аварии прибыли пожарная машина и карета скорой помощи.

Информация о возможных пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленинградской области неизвестный сбил пешехода и уехал. Пострадавший погиб на месте. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Маршала Говорова столкнулись Hyundai и Mitsubishi. На месте спасатели и ...
В Приморье врачи вылечили от коронавируса 94-летнюю женщину-ветерана
В Гатчинском районе неизвестный насмерть сбил пешехода и уехал, водителя ...
Российским запретили распространять информацию о службе в соцсетях и СМИ
Эксперт объяснила причину падения рождаемости в России
В Пулково в четверг отменили более 20 рейсов
Доктор Мясников рассказал, при каких симптомах коронавиурса вызывать ...
Россиян предупредили о риске заражения Covid-19 из-за антисептиков