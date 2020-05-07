В Петербурге на карантине остаются более 3,6 тысяч человек

За прошедшие сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 7241 человек.

На карантине находится 3686 человек. Из них 158 — в обсерваторе, 795 — на самоизоляции, 2733 – контактные, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что обработаны 1447 вызовов, которые поступили на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. В службу «112» поступило 736 обращений.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 823 013 человек. Скончались 265 094, при этом 1303 146 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 165 929 человек, умерли 1 537. При этом 21 327 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.