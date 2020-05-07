ВТБ открыл кредиты на строительство ЖК «Стерео» от Setl Group в Калининграде

Банк ВТБ профинансирует строительство ЖК «Стерео-2» холдинга Setl Group в Калининграде. Организация открыла две кредитные линии на сумму 460 млн рублей.

Деньги будут направлены на строительство двух этапов ЖК «Стерео-2» с использованием счетов эскроу. Кредитные средства на первый и второй этапы предоставляются до 30 сентября 2023 года и до 31 марта 2024 года.

«Мы поддержали уже не один проект компании, поэтому уверены в качестве строительства и экономической эффективности проектов холдинга», — отметил руководитель департамента регионального кооперативного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

Жилой комплекс «Стерео» строится в Московском районе Калининграда. Общая площадь проекта составляет около 47 тыс. кв. метров. В эксплуатацию сдан первый дом. Сдача ЖК «Стерео-2» запланирована на третий квартал 2021 года и первый квартал 2022 года. Комплекс включает различные типы квартир — от студий до трехкомнатных.

По слова генерального директора Setl Group Яна Изака, холдинг ведет строительство семи жилых домов в Калининграде и Петербурге с использованием счетов эскроу. ВТБ выступает эскроу-агентам по четырем объектам Setl Group в Калининграде и Калининградской области: двух этапов жилого комплекса «Стерео-2» и двух домов в проекте «Олимпия».