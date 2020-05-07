На Крестовском острове пивной ресторан обслуживал клиентов, несмотря на запрет

Полиция Петербурга обнаружила на Крестовском острове ресторан, который, несмотря на запрет, продавал посетителям напитки, в том числе алкогольные, и закуски.
Сотрудники правоохранительных органов нагрянули в заведение с проверкой и выявили крупные нарушения. Теперь в отношении заведения, а точнее — 40-летнего представителя юрлица, возбуждено два административных дела. Деятельность ресторана, находящегося на Южной дороге, приостановили на неопределенный срок.
Теперь владельцу заведения-нарушителя грозит внушительный штраф, а кафе прекратит работу на срок до 90 суток, передают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и области.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники вневедомственной охраны в Петербурге начали отслеживать нарушителей режима самоизоляции с помощью беспилотников.