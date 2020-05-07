Назван человек, который обеднел больше всех в мире из-за коронавирусного кризиса

За время глобального финансового кризиса, спровоцированного вспышкой пандемии коронавирусной инфекции, больше всего пострадало состояние главы холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно.

Состояние миллиардера за несколько месяцев сократилось на 19%. Согласно данным агентства Bloomberg Billionaires Index, Арно лишился 30 миллиардов долларов, и это самые большие потери в период кризиса, которые понес один человек. Из-за пандемии большинство люксовых бутиков, принадлежащих компании, простаивают уже больше месяца7

Кроме того, наблюдаются сложности с китайским рынком, где сбывают около трети всех производимых предметов роскоши. В общей сложности, 20 богатейших людей планеты в ходе кризиса потеряли почти 300 млрд долларов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что налоговые поступления в государственный бюджет России сократились на 30% по итогам апреля.