В Петербурге приземлится рейс из Токио

На борту будут находиться россияне и два иностранца.

Об этом стало известно сегодня, 7 мая. Обо всем сообщила пресс-служба Смольного. В Санкт-Петербурге ожидают рейс из Токио, который доставил в Россию тех, кто застрял за границей во время пандемии. Сначала он приземлился во Владивостоке, где вышла часть пассажиров, затем направился в Северную столицу. Отмечается, что в лайнере есть двое иностранцев, они состоят в браке с россиянками.

В Пулково пассажиров будут встречать медики и другие специалисты, которые померяют им температуру. Затем их доставят по домам, где они будут на карантине в течение двух недель. За нарушение их накажут рублем – сумма составит до 40 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве продлили режим самоизоляции до 31 мая. Меры предосторожности будут продлены, так как ситуацию нельзя назвать стабильной.