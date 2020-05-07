Настя Ивлеева показала, какой была до того, как стала звездой

Блогер выложила фото, сделанное до переезда в Москву.

Об этом стало известно 7 мая. Обо всем блоге и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она выложила фотографию, на которой она представляет из себя «упитанную петербуженку» до переезда в Москву. Девушка вспомнила, как приехала в столицу и пыталась устроиться хоть куда-нибудь на работу. Тогда у Ивлеевой были темные волосы, а щечки – чуть пухлее, чем сейчас. Блогер не верит, что так много времени ушло с тех пор.

Ивлеева отметила, что у нее есть проблема с постановкой конкретных задач. Она пообещала разобраться с этим, чтобы «замахнуться на что-то сильно большое».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой. Молодой супруге Петросяна не нравится, что с телеведущей берет пример молодежь.