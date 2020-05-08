Россиянам напомнили, что коронавирус может передаваться через волосы

Профессор, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн напомнил россиянам о способе заражения новой коронавирусной инфекцией, о котором постоянно забывают.

Эксперт рассказал в беседе с Пятым каналом, что люди могут заразиться коронавирусом через волосы на голове, на которых вирус может прожить до трех дней. По этой причине ученый порекомендовал не выходить на улицу без головного убора.

«Может держаться, конечно, сутки, двое, трое. <…> Поэтому рекомендуют носить головные уборы. На волосах же держится», — заявил Альтштейн.

Он также напомнил о необходимости носить защитные маски в общественных местах, а там, где мало людей, можно ограничиваться социальной дистанцией в полтора метра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав обозначил сроки активного распространения коронавируса в России.