Под Кировском в садоводстве неизвестный угнал экскаватор-погрузчик за 2,5 миллиона

В Кировском районе Ленобласти правоохранители разыскивают злоумышленника, который угнал экскаватор-погрузчик.

Все произошло в среду, 6 мая, в садоводстве «Павловская Усадьба». На следующий день в отдел полиции обратился 49-летний директор предприятия. Он рассказал, что в период с 15:30 до 20 часов от дома №14 по Цветочной улице неизвестный совершил хищение экскаватора-погрузчика JCB4CX.

Как стало известно gazeta.spb.ru, транспорт 2011 года выпуска заявитель оценил в 2,5 млн рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово от ТЦ «Мега Дыбенко» угнали Toyota Land Cruiser за 3,7 миллиона. Машина принадлежит лизинговой компании.