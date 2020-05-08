Ростральные колонны протестировали перед Днем Победы

Ростральные колонны протестировали перед Днем Победы
Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На Стрелке Васильевского в честь Дня Победы дважды зажгут факелы на Ростральных колоннах.

Как сообщили в пресс-службе ГРО «ПетербургГаз», накануне памятной даты газовики протестировали оборудование Ростральных колонн и выполнили контрольный розжиг факелов, чтобы избежать возможных технических проблем в День Победы.

В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне специалисты «ПетербургГаза» зажгут огни на колоннах. Они будут гореть с девяти утра до полдня и с пяти вечера до ночи.

Стоит отметить, что огни Ростральных колонн, являющихся одним из главных символов Северной столицы, загораются лишь несколько раз в год по особым случаям.

Впервые их зажгли 23 июня 1957 года, и вот уже более 60 лет городская газовая служба отвечает за стабильную работу системы розжига и горелочных устройств колонн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге не будет салюта на 9 мая, все ограничения сохранятся.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
9 мая новости спб петербурггаз ростральные колонны
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ростральные колонны протестировали перед Днем Победы
Во Всеволожске дорожники заблокировали подъезд к «Ленте» из-за ...
Россельхознадзор проверил сотню лошадей в Петербурге и области
В Петербурге на коронавирус за сутки проверили более 11 тысяч человек
Под Кировском в садоводстве неизвестный угнал экскаватор-погрузчик за 2,5 ...
Автомастерскую в Кронштадте оштрафовали за свалку
В Ленобласти у 91 человека за сутки выявили коронавирус
Стала известна статистика по заболеваемости коронавирусом в России