Ростральные колонны протестировали перед Днем Победы

На Стрелке Васильевского в честь Дня Победы дважды зажгут факелы на Ростральных колоннах.

Как сообщили в пресс-службе ГРО «ПетербургГаз», накануне памятной даты газовики протестировали оборудование Ростральных колонн и выполнили контрольный розжиг факелов, чтобы избежать возможных технических проблем в День Победы.

В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне специалисты «ПетербургГаза» зажгут огни на колоннах. Они будут гореть с девяти утра до полдня и с пяти вечера до ночи.

Стоит отметить, что огни Ростральных колонн, являющихся одним из главных символов Северной столицы, загораются лишь несколько раз в год по особым случаям.

Впервые их зажгли 23 июня 1957 года, и вот уже более 60 лет городская газовая служба отвечает за стабильную работу системы розжига и горелочных устройств колонн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге не будет салюта на 9 мая, все ограничения сохранятся.