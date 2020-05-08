В Петербурге четыре человека скончались от коронавируса

В Петербурге подтверждены четыре новые смерти среди зараженных коронавирусом. Общее число летальных исходов по официальным данным достигло 48.

За последние сутки в городе зарегистрировано 375 случаев коронавируса. С начала пандемии выявлено 6 тыс. 565 зараженных. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в пятницу, 8 мая.

На карантине находятся 3 тыс. 943 человека. Из них 167 размещены в обсерваторе, 905 — на самоизоляции, 2 тыс. 870 — контактные. За последние сутки обследование на коронавирус в Петербурге прошли более 11 тыс. человек.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. В мире, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано более 3,9 млн случаев болезни. В России выявлено 187 тыс. 859 зараженных. С начала пандемии в стране скончались 1 тыс. 723 человека, выздоровели более 26 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 7 мая в России зарегистрировали 88 новых смертей среди зараженных коронавирусом.