В России от коронавируса за сутки скончались 88 человек

В России зарегистрировано 88 новых смертей среди зараженных коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 1 тыс. 625.

В Петербурге за последние сутки по официальным данным скончались четыре человека. С начала пандемии в городе умерло 44 зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в четверг, 6 мая.

Общее число заболевших в стране достигло 177 тыс. 160. За последние сутки в стране выявлено более 11 тыс. новых случаев. Выздоровели с начала пандемии 23 тыс. 803 человека, в Петербурге — 1 тыс. 552.

Больше всего случаев коронавируса в Москве — более 92 тыс. В Петербурге заразились 6 тыс. 190 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. Общее число зараженных в мире превышает 3,7 млн. Лидируют по числу заболевших США, Испания, Италия, Великобритания, Россия и Германия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала пандемии в России провели более 4,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса