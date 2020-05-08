Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в регионах России

В ряде российских регионов весной возможна засуха. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Обо всем стало известно в пятницу, 8 мая. Так, условия для почвенной засухи сложились в Калужской, Брянской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Курской, Белгородской, Астраханской областях, а также Крыму и Краснодарском крае.

Как сообщил ТАСС, специалист отметил, что причиной недостаточной влаги может быть малое количество осадков весной, однако ситуация может измениться уже в текущем месяце.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что точность прогнозов погоды снизилась из-за коронавиурсной инфекции. Это происходит из-за значительного сокращения авиаперелетов. Во время полета борт фиксирует информацию о погодных условиях и отправляет ее на землю в режиме онлайн. Данные затем вводятся в системы, с помощью которых метеорологи делают прогнозы.