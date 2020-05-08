Жительница Ленобласти нарушила карантин в Сочи

Ей предстоит заплатить 15 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 8 мая. Обо всем сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Жительница Ленинградской области попалась на нарушении карантина в Сочи: она, находятся в обсерваторе, неоднократно покидала номер и даже выходила за территорию учреждения. Женщина при этом не носила средства защиты, поэтому в ее отношении завели административное дело. Суд признал ленинградку виновной в нарушении карантина и назначил ей наказание в виде выплаты штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Напоминаем, что в Сочи зарегистрировано 193 случая заражения коронавирусом. На Кубани их в разы больше – около двух тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что УФАС Петербурга предложило не штрафовать отели за просроченные платежи. Основанием для письма УФАС стало обращение участников гостиничного рынка Северной столицы. В ведомстве сочли сложившуюся кризисную ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, обстоятельством непреодолимой силы, а значит — весомым аргументом для уступок со стороны коммунальщиков.