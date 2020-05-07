УФАС Петербурга предложило не штрафовать отели за просроченные платежи

УФАС Петербурга предложило не штрафовать отели за просроченные платежи
Финансовое состояние петербургских отелей сейчас оставляет желать лучшего. Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба Петерубрга встала на защиту городских отельеров. Управление предложило коммунальщикам и властям не штрафовать гостиницы за просроченные платежи.

Официальное обращение УФАС направило в десять организаций, являющихся поставщиками воды, тепло- и газоснабжения, а также электричества. Антимонопольщики предлагают компаниям-монополистам не начислять пени за неуплату коммунальных платежей, а также не оставлять отели без коммунальных услуг в случае задолженности.

Основанием для письма УФАС стало обращение участников гостиничного рынка Северной столицы. В ведомстве сочли сложившуюся кризисную ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, обстоятельством непреодолимой силы, а значит — весомым аргументом для уступок со стороны коммунальщиков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС признало незаконным совместную закупку СПб ГУП «ТЭК» и «Водоканал».

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