В Южной Корее зафиксировано 18 новых случаев заражения коронавирусом

В Южной Корее зафиксировано 18 новых случаев заражения коронавирусом
Теперь число зараженных в стране выросло до 10 840 Фото: Pixabay

В Южной Корее зафиксировано 18 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь число зараженных в стране выросло до 10 840. При этом 9568 человек выздоровели, 256 скончались.

Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».

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