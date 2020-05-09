Стало известно, в каких сферах вырастет зарплата после пандемии

Рынок труда уже не будет прежним. Фото: Pixabay

Рынок труда уже не будет прежним. Фото: Pixabay

Доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, как изменится ситуация на рынке труда после пандемии и отмены режима самоизоляции.

По ее словам, рынок труда уже не будет прежним, сообщает агентство «Прайм».

Сейчас есть спрос на товары и услуги в фармацевтике, розничной торговле и доставке. Но после пандемии он снизится. Зарплаты у этих работников вряд ли вырастут, отмечает эксперт.

При этом в образовании и онлайн-развлечениях рост зарплат не исключен. Также она называет возможным рост зарплаты в медицине и в IT-сферы.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 012 770 человек. Скончались 276 215, при этом 1 385 124 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 187 859 человек, умерли 1 723. При этом 26 608 пациентов вылечились.

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