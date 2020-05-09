В Канаде число случаев коронавируса выросло до 66 434

В Канаде число случаев коронавируса выросло до 66 434
Коронавирус. Фото: pixabay

В Канаде число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 66 434. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

С начала пандемии в Канаде скончались 4569 человека с подтверждённым коронавирусом.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 012 770 человек. Скончались 276 215, при этом 1 385 124 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 187 859 человек, умерли 1 723. При этом 26 608 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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