В Германии выявлен 1251 новый случай заражения коронавирусом

В Германии за прошедшие сутки зафиксирован 1251 новый случай заражения коронавирусом, умерли 103 человека, сообщает институт Роберта Коха.

Таким образом, число зараженных коронавирусной инфекцией в стране достигло 168 551 человек, скончались 7369. При этом выздоровели более 143 тысячи человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 012 770 человек. Скончались 276 215, при этом 1 385 124 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 187 859 человек, умерли 1 723. При этом 26 608 пациентов вылечились.

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