Власти Москвы рассказали, где можно появляться без масок и перчаток

Жители Москвы могут находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах с 12 мая.

«Общественное место — это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни. Это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми», — заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, сообщает РИА «Новости».

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте. Масочный режим начнет действовать в Москве с 12 мая.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 012 770 человек. Скончались 276 215, при этом 1 385 124 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 187 859 человек, умерли 1 723. При этом 26 608 пациентов вылечились.

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