В России провели 5,2 млн тестов на коронавирус

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В России проведено более 5,2 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в субботу, 9 мая.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки тесты на коронавирус сдали 234,4 тыс. человек.

Под наблюдением врачей находятся 242 тыс. 957 человек. Коронавирус по данным на 8 мая подтвержден в 187 тыс. 859 случаях, скончались с начала пандемии 1 тыс. 723 человека, выздоровели 26 тыс. 608 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. В мире зарегистрировано более 3,9 млн случаев заражения. Лидируют по числу заболевших США, Испания, Италия, Великобритания, Россия, Франция и Германия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор направил в регионы России рекомендации для поэтапного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.