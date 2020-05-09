В Петербурге зафиксировано 425 случаев заражения коронавирусом

В Петербурге выявлено 425 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 10 817 новых случаев заражения в 84 российских регионах и 104 смертельных случая.

Всего в стране сейчас 198 676 зараженных, 1 827 погибших, выздоровели 31 916 человек.