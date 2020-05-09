В Петербурге зафиксировано 425 случаев заражения коронавирусом

В Петербурге выявлено 425 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.
За последние сутки в России зафиксировано 10 817 новых случаев заражения в 84 российских регионах и 104 смертельных случая.
Всего в стране сейчас 198 676 зараженных, 1 827 погибших, выздоровели 31 916 человек.
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.