В Петербурге зафиксировано 425 случаев заражения коронавирусом

В Петербурге зафиксировано 425 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

В Петербурге выявлено 425 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 10 817 новых случаев заражения в 84 российских регионах и 104 смертельных случая.

Всего в стране сейчас 198 676 зараженных, 1 827 погибших, выздоровели 31 916 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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В России за сутки выявлено 10 817 новых случаев коронавируса