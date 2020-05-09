В Ленобласти еще 79 человек заразились коронавирусом

За последние сутки в Ленинградской области зарегистрировано 79 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших к 9 мая достигло 1 тыс. 433.

Выздоровели в регионе 393 человека, скончались 6. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России.

В стране за сутки выявлено 10 тыс. 817 случаев коронавируса. С начала пандемии заразились более 198 тыс. человек в 85 регионах. Выздоровели 31 тыс. 916 человек (+ 5 тыс. 305 за сутки), скончались 1 тыс. 827 (+ 104).

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. По данным Роспотребнадзора, в мире подтверждено более 4 млн случаев заражения. Прирост за сутки составил 96 тыс. 767.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России к 9 мая провели более 5,2 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа.