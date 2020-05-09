В России за прошедшие сутки от коронавируса умерли 104 человека

В России за сутки умерли 104 человека, которые болели коронавирусом.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с пандемией, за прошедшие сутки в стране число зараженных выросло на 10 817 и достигло 198 676 человек.

С начала пандемии в стране скончались от коронавируса 1 827 человек. При этом выздоровели 31 916 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 016 021 человек. Скончались 276 269, при этом 1 387 795 человек выздоровели.

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