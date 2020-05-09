На Украине за сутки зафиксировано 515 новых случаев заражения коронавирусом

На Украине за прошедшие сутки зафиксировано 515 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает минздрав страны на странице в Facebook.

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 14 710 человек.

От коронавирусной инфекции скончались 376 человек. При этом 2 909 пациентов выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 027 102 человека. Скончались 276 286, при этом 1 393 423 человека выздоровели.Общее число заразившихся в России выросло до 198 676 человек, умерли 1 827. При этом 31 916 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.