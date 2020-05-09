Коронавирус за сутки выявили в 12 районах Ленобласти

Коронавирус за сутки выявили в 12 районах Ленобласти
В Ленобласти коронавирусом заразились 1 тыс. 433 человека.

Количество зараженных коронавирусом в Ленинградской области достигло 1 тыс. 433. За последние сутки новые случаи заболевания подтверждены в 12 районах.

Коронавирус выявлен в Гатчинском, Выборгском, Всеволожском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском, Приозерском, Тихвинском и Тосненском районах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти со ссылкой на оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в Кудрово, Рахье, Куйвози, Каменке, Вырице, Пустошке, Киришах, Кусино, Мге, Лодейном Поле, Пениках, Луге, Тивхвине, Тосно, Новолисино и других населенных пунктах.

«Уточненные данные по умершим от коронавирусной инфекции — 6 человек», — добавили в пресс-службе.

Выздоровели с начала пандемии 393 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество зараженных коронавирусной инфекцией в России достигло 198 тыс. 676. С начала пандемии скончались 1 тыс. 827 человек, выздоровели 31 тыс. 916.

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