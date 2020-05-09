В Нью-Йорке начали умирать дети от заболевания, связанного с коронавирусом

Три ребенка умерли в американском штате Нью-Йорк из-за детского воспалительного синдрома. Предполагается, что это заболевание может быть связано с коронавирусной инфекцией.

Обо всем сообщил губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции. В последнее время в штате все чаще начали выявлять у детей синдром воспалительного ответа. У многих из детей с этим синдромом были положительные результаты тестов на антитела.

По словам Куомо, сейчас департамент здравоохранения изучает 73 таких случая заболевания. Он отметил, что уже три ребенка из Нью-Йорка стали жертвами болезни, сообщает РИА Новости.

По данным властей, в основном болезнь выявляют у детей в возрасте от года до 11 лет. Симптомы их заболевания схожи с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 4 млн.