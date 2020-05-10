В Канаде число зараженных коронавирусом достигло 67 702 человек

В Канаде за прошедшие сутки выявлено 1 268 случаев заражения. Таким образом, число зараженных в стране достигло 67 702 человек.

По данным минздрава страны, темпы прироста заражения инфекцией в Канаде продолжают снижаться.

Жертвами коронавируса в Канаде стали 4 693 человека, при этом выздоровели более 31 тыс. пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 100 729 человек. Скончались 280 431, при этом 1 441 475 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 198 676 человек, умерли 1 827 . При этом 31 916 пациентов вылечились.

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