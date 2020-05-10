Онищенко заявил, что в ситуации с распространением COVID-19 наметился «хороший признак»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, экс- глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился «хороший признак», отметив снижение коэффициента распространения коронавируса.

«Снижение коэффициента заболеваемости – хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию», — заявил он в эфире НСН.

При этом он отметил, что впереди еще много работы по сдерживанию распространения коронавируса и призвал россиян к дисциплине, приведя в качестве примера Швецию, которая обошлась без жестких ограничительных мер в период пандемии.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 100 729 человек. Скончались 280 431, при этом 1 441 475 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 198 676 человек, умерли 1 827 . При этом 31 916 пациентов вылечились.

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