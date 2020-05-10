В Германии за сутки зафиксировали 667 заражений коронавирусом

В Германии за прошедшие сутки выявили 667 случаев заражения коронавирусом, скончались 26 человек, сообщает институт Роберта Коха.

Число зараженных в стране достигло 169 218 человек, скончались 7 395. При этом 144 тысяч пациентов вылечились.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 100 729 человек. Скончались 280 431, при этом 1 441 475 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 198 676 человек, умерли 1 827 . При этом 31 916 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.