В китайском Ухане выявлен новый случай заражения коронавирусом

В китайском Ухане зафиксирован новый случай заражения коронавирусом.

На протяжении длительного времени там не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Отмечается, что заразившийся пациент находится в тяжелом состоянии.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 100 729 человек. Скончались 280 431, при этом 1 441 475 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 198 676 человек, умерли 1 827 . При этом 31 916 пациентов вылечились.

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