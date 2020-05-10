В Таиланде выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

В Таиланде зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом, летальных случаев не было. Об этом заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин, сообщает РИА «Новости».

Число заболевших в Таиланде достигло 3009, скончались 56 человек, при этом выздоровели 2794 человека.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 100 729 человек. Скончались 280 431, при этом 1 441 475 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 198 676 человек, умерли 1 827 . При этом 31 916 пациентов вылечились.

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