Названы возможные сроки снижения заболеваемости коронавируса в России

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев озвучил возможные сроки снижения эпидемии коронавируса в России.

Он отметил, что введение обязательного масочного режима в некоторых регионах положительно повлияет на динамику распространения коронавирусной инфекции. Также, по его мнению, снижению заболеваемости будет способствовать надвигающийся летний период.

«Думаю, через месяц мы с вами будем в другой – в лучшем смысле – обстановке», — заявил он, сообщает НСН.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 100 729 человек. Скончались 280 431, при этом 1 441 475 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 198 676 человек, умерли 1 827 . При этом 31 916 пациентов вылечились.

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