На Украине число зараженных коронавирусом достигло 15 232 человек

На Украине число зараженных коронавирусом достигло 15 232 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Систему мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

За прошедшие сутки коронавирус выявил у 522 человек, 15 человек скончались, выздоровели 151 человек.

В стране 391 человек погиб от вируса, при этом выздоровели 3 060 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 100 729 человек. Скончались 280 431, при этом 1 441 475 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 198 676 человек, умерли 1 827 . При этом 31 916 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.