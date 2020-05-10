На Украине число зараженных коронавирусом достигло 15 232 человек

На Украине число зараженных коронавирусом достигло 15 232 человек
Фото: https://pixabay.com/

На Украине число зараженных коронавирусом достигло 15 232 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Систему мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

За прошедшие сутки коронавирус выявил у 522 человек, 15 человек скончались, выздоровели 151 человек.

В стране 391 человек погиб от вируса, при этом выздоровели 3 060 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 100 729 человек. Скончались 280 431, при этом 1 441 475 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 198 676 человек, умерли 1 827 . При этом 31 916 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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