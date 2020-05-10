За сутки в Петербурге проверили на коронавирус почти 10 тысяч человек

На сегодняшний день в Петербурге зафксировано 53 жертвы коронавирусной инфекции. Фото: pixabay.com

На сегодняшний день в Петербурге зафксировано 53 жертвы коронавирусной инфекции. Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Северной столице пробы на коронавирусную инфекцию взяли у 9 182 человек. Результаты тестирования пока неизвестны.

Отметим, что с начала пандемии в Санкт-Петербурге коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали у 6,9 тысяч горожан. Успешно выписались из больниц 1653 человека, а для 53 пациентов болезнь, к несчастью, стала смертельной. Кроме того, 3,9 тысяч петербуржцев находятся на карантине: у них подозревают коронавирус, либо они контактировали с зараженными.

Также в Единую справочную службу по вопросам коронавируса за сутки поступило 682 вызова, передает городской оперштаб. По экстренному номеру 112 позвонили 509 человек. Еще 17 петербуржцев вернулись на родину из-за границы. Скорую помощь за минувшие сутки вызывали 63 раза.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ограничительные меры в городе на Неве продлили до конца мая.