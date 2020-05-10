На карантине остаются 3960 петербуржцев

За прошедшие сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 9182 человек.

На карантине находится 3960 человек. Из них 186 — в обсерваторе, 991 — на самоизоляции, 2783 – контактные, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В службу «112» поступило 509 обращений.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 100 729 человек. Скончались 280 431, при этом 1 441 475 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 198 676 человек, умерли 1 827 . При этом 31 916 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.