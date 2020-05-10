Утром 10 мая жители Петербурга сидят по домам

Как и в День Победы, 10 мая петербуржцы, похоже, проявляют сознательность: горожане решили повременить с выходом на улицу.

Такие выводы можно сделать по информации индекса самоизоляции, предоставленной сервисом «Яндекс.Карты». Согласно данным на 10:00 индекс в Петербурге равен 3,7 баллам. Таким образом, ближе к полудню Северная столица все еще находится в почти безопасной «желтой» зоне, тогда как в будни уже с 8:00 город опускается в «оранжевую».

Отметим, что в других крупных городах индекс самоизоляции не столь оптимистичен. Так, загруженность улиц в Москве «Яндекс» оценивает на положительные 3,8 балла, а вот в Волгограде, Казани, Самаре и многих других городах показатели опустились ниже 3,5 баллов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки на коронавирусную инфекцию протестировали почти 10 тысяч петербуржцев.