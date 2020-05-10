В России за сутки 2390 пациентов вылечились от коронавируса

В России за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 2390 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 415 555 человек. Скончались 280 593, при этом 1 446 219 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 209 688 человек, умерли 1 915 . При этом 34 306 пациентов вылечились. Больше всего зараженных в сутки выявлено в Москве, Московской области и Петербурге. По числу зараженных Россия вышла на пятое место в мире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.