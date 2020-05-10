В Петербурге число зараженных COVID-19 достигло 7404 человек

В Петербурге выявлено 414 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Таким образом, число зараженных коронавирусом достигло 7404 человек.

С начала пандемии в городе умерли 53 человека, у которых был диагностирован коронавирус. При этом вылечиться смогли 1674 человека.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 415 555 человек. Скончались 280 593, при этом 1 446 219 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 209 688 человек, умерли 1 915 . При этом 34 306 пациентов вылечились.

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