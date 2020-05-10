В Петербурге 10 мая состоялся выпуск офицеров в военных академиях

В воскресенье, 10 мая, в Петербурге состоялись торжественные церемонии выпуска офицеров в Военной академии связи, Михайловской военной артиллерийской академии и Военном институте физической культуры.

Выпускников Михайловской академии поздравил командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник Александр Журавлев. Он торжественно вручил дипломы офицерам, с отличием окончившим обучение.

Военных связистов напутствовал временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Связи Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Дипломы с отличием получили более 150 выпускников.

Начальник Управления физической культуры и спорта Вооруженных Сил РФ полковник Андрей Зыков поздравил с окончанием обучения офицеров, выпустившихся из академии физической культуры. Из 100 выпускников свыше 20 получили дипломы с отличием, еще пятерых наградили медалью «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации».

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