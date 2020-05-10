Индекс самоизоляции в Петербурге и окрестностях рухнул

Несмотря на то, что с утра петербуржцы в большинстве оставались дома, уже после полудня индекс самоизоляции в городе и окрестностях снова рухнул.

По состоянию на 13:00 в самом Петербурге показатели упали до 3,1 баллов, тогда как в 10:00 количество людей на улицах оценивалось «Яндексом» в 3,7 балла. На побережье Финского залива ситуация также неутешительна: в Сосновом Бору и Петергофе индекс самоизоляции составляет 2,5 и 3 балла соответственно.

Не лучше обстоит дело и вдали от живописных видов залива, в Сертолово (2,7), Мурино (3,1) и Всеволожске (2,8). Также большая активность наблюдается сейчас в Гатчине, где улицы загружены на 2,6 балла.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром в День Победы индекс самоизоляции держался на отметке выше 4 баллов. Однако горожан «хватило» ненадолго, позже люди все-таки заполнили улицы.