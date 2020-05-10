В семи районах и Ленобласти зафиксированы новые случаи коронавируса

За время пандемии в области погибло шесть человек, выздоровело 423 пациента. Фото:

За время пандемии в области погибло шесть человек, выздоровело 423 пациента. Фото:

За минувшие сутки на территории Ленинградской области подтвердилось 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, число заболевших COVID-19 в регионе к 10 мая увеличилось до 1,5 тысяч человек. Последние пациенты выявлены во Всеволожске, Кудрово, Новом Девяткино, Мурино, Сертолово, Осельках, посёлке Кузьмоловском, Токсово, Романовке, поселке городского типа имени Свердлова, а также деревне Мяглово, Карьер-Мяглово, Лупполово и Рапполово и еще 15 других населенных пунктах 47 региона.

В общей сложности, зараженные зафиксированы в семи районах Ленобласти: Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Подпорожском, Приозерском и Тосненском. Лидером по-прежнему остается Всеволожский район.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что днем ранее в Ленинградской области пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекции были зарегистрированы в 12 районах.