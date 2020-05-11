«Диснейленд» в Шанхае вновь открыл двери для посетителей, все билеты раскуплены

Шанхайский «Диснейленд» снова открыл двери для посетителей после более чем трех месяцев вынужденного прекращения работы в связи с угрозой распространения коронавируса.

В понедельник, 11 мая, парк развлечений возобновил работу. Данный «Диснейленд» стал первым в мире, который вновь начал работу после закрытия из-за пандемии коронавируса нового типа.

Как сообщает ТАСС, билеты на сегодня были раскуплены за один день.

При этом в парке будет действовать ограниченный режим. Число посетителей сократили. Чтобы попасть в «Диснейленд», нужно будет пройти предварительную процедуру регистрации с помощью официального приложения или на сайте парка.

Посетителям предписано соблюдать меры санитарного контроля, сохранять дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. На входе будут проверять наличие кода здоровья и измерять температуру тела.

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