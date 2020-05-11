Тоннель петербургской дамбы частично перекроют

Движение по тоннелю дамбы в Петербурге ограничат с 12 по 15 мая и с 18 по 22 мая.

Как сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга в понедельник, 11 мая, движение автомобильного транспорта будет ограничено в связи с проведением ремонтных работ в тоннеле дамбы.

Так, движение будет затруднено по полосам на внешнем кольце в транспортном отсеке Финской стороны. Также сообщается, что въезд в тоннель могут полностью перекрыть, чтобы ввести и вывести подъемную технику. Тоннель перекроют на непродолжительное время, максимум на 10 минут.

Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и посоветовали учитывать данную информацию при планировании маршрутов поездки

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в майские праздники движение по Московскому проспекту будет затруднено.